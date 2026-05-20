В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 10 участков дорог

На Комсомольском шоссе от улицы Кирова до Степной меняют бордюры, демонтируют старые трамвайные рельсы и укладывают новое покрытие на дороге и тротуарах. На проспекте Московском завершили подготовку и приступили к асфальтированию. На улице Сусанина от Профсоюзной до Лазо, где расположены школа и детский сад, уже установлены бордюры, уложен асфальт на тротуаре, завершается укладка асфальта. На улице Пермской, ведущей к микрорайону «Парус» и социальным объектам, сейчас укладывают выравнивающий слой покрытия.