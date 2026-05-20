В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 10 участков дорог

В Комсомольске-на-Амуре в 2026 году приведут в порядок 10 участков дорог общей протяжённостью более 5 километров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщила заместитель председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Правительство Хабаровского края направило на эти цели более 300 миллионов рублей. Подрядчики уже вышли на несколько объектов.
На Комсомольском шоссе от улицы Кирова до Степной меняют бордюры, демонтируют старые трамвайные рельсы и укладывают новое покрытие на дороге и тротуарах. На проспекте Московском завершили подготовку и приступили к асфальтированию. На улице Сусанина от Профсоюзной до Лазо, где расположены школа и детский сад, уже установлены бордюры, уложен асфальт на тротуаре, завершается укладка асфальта. На улице Пермской, ведущей к микрорайону «Парус» и социальным объектам, сейчас укладывают выравнивающий слой покрытия.
Подрядчики также работают на улицах Орловской и Пропарочной, а в ближайшее время выйдут на Магистральное шоссе и проспект Мира. В прошлом году досрочно завершили ремонт участка улицы Водонасосной от Культурной в сторону посёлка Большевик. Ирина Горбачёва признала, что ремонт создаёт временные неудобства для жителей, но подчеркнула, что задача одна — сделать дороги Комсомольска более безопасными, удобными и современными.
