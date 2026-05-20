hh.ru: число активных соискателей среди подростков выросло на треть

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Соискательная активность подростков в возрасте от 14 до 17 лет с марта по апрель-май 2026 года в РФ выросла на треть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе hh.ru.
«Соискательская активность подростков с марта по апрель-май увеличилась на 33%: количество резюме выросло с 66 тыс. до 88 тыс.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в апреле-мае 2026 года работодатели разместили более 1,8 тыс. вакансий, предлагающих подработку школьникам. Согласно данным, это на 43% больше, чем в марте 2026-го.