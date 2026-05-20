Очередное ЧП с лифтом произошло в Красноярске (видео)

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту небезопасной эксплуатации пассажирского лифта в одном из домов по улице Шевченко.
На записи с камеры наблюдения видно, что в кабину на 13-м этаже зашла девочка, нажала на кнопку и лифт начал движение вниз, но через несколько секунд резко остановился. Жильцы утверждают, что школьницу пришлось доставать почти час. В управляющей компании, обслуживающей это дом, журналистам пояснили, что в момент ЧП в лифте сработала автоматическая система защиты.
«Лифт сел на клин и остановился автоматически. Это штатная работа системы безопасности — она фиксирует отклонение скорости и мгновенно блокирует движение, чтобы не допустить более серьезной ситуации. Поэтому говорить о свободном падении некорректно: кабина не “летела” вниз, а была остановлена практически сразу», — пояснил ТВК главный инженер УК Алексндр Галиев.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, ответственные за содержание лифтового оборудования. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.