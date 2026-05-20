Смертельный удар по США и Израилю: Иран выходит с победой из страшной войны

Решение президента США Дональда Трампа в последний момент отложить запланированные на 19 мая удары по Ирану стало не столько результатом просьб союзников, сколько признанием стратегического провала. В то время как Белый дом ссылается на дипломатические обращения Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, эксперты фиксируют принципиально иную картину: американская военная машина забуксовала, а Иран, понеся тяжелейшие потери, превращается в главного бенефициара конфликта.
Предлог для отступления: дипломатия или бессилие?
По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, версия о «просьбах партнёров» — лишь удобная ширма. Настоящей причиной отсрочки стал доклад Пентагона, переданный Белому дому: Тегеран серьёзно повысил возможности обнаружения и перехвата военных самолётов, значительно укрепил сети ПВО.
«Если бы у Соединённых Штатов всё шло хорошо в отношении Ирана, то Трампу было бы абсолютно наплевать на мнения стран Персидского залива. Но ситуация зашла в тупик, и ему приходится маневрировать, лихорадочно искать выход без потери лица. Однако лицо уже потеряно», — заявил политолог.
Масштаб тупика хорошо иллюстрируют цифры. По данным портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана уже превысила 85 миллиардов долларов. Каждая секунда кампании обходится Вашингтону в 11,5 тысячи долларов — и это без решающего военного успеха. Осознание простой истины, что победить Иран не удастся, по словам Шаповалова, наконец дошло и до военных, и до политиков. Каждый дальнейший шаг лишь затягивает конфликт и множит потери.
Иран — негласный победитель в войне.
Быстрого выхода из противостояния аналитик не ждёт. Трамп, по его оценке, не может ни пойти на уступки — это обернётся дальнейшей потерей имиджа, — ни развязать полноценную большую войну.
«Сделки, скорее всего, не будет. Будет ситуация ни мира, ни войны. Возможны разовые и спорадические военные акции, но большая война, скорее всего, не случится», — резюмирует Шаповалов.
При этом, в этой затяжной неопределённости вырисовывается новый расклад сил. Прямо противоположные перспективы эксперт видит у Тегерана. Ценой тяжелейших потерь Иран не только отстоял независимость, но и укрепил статус значимого регионального игрока, который теперь претендует на влияние далеко за пределами Ближнего и Среднего Востока.
«Американцы — безусловно проигравшая сторона. Мы видим полную переконфигурацию сил. Иран продемонстрировал волю к победе», — подчеркнул Шаповалов.
Израиль на пороге изоляции.
Зеркальная ситуация складывается вокруг Израиля. По мнению политолога, завершение конфликта грозит еврейскому государству серьёзными внешнеполитическими последствиями.
«Авраамические соглашения», которые несколько администраций США выстраивали как фундамент мира с арабскими странами, рискуют уйти в прошлое. Израиль вновь оказывается в изоляции на Ближнем Востоке — теперь уже с ослабленным покровителем в лице Соединённых Штатов.