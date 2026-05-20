Какие поступки запрещены 21 мая 2026 на Вознесение Господне

Согласно Евангелию, после Воскресения Спаситель оставался на земле еще 40 дней. Все это время он являлся ученикам, беседовал с ними, давал последние наставления и убеждал их в истинности своего восстания из мёртвых. На сороковой же день, собрав апостолов на Елеонской горе, Иисус благословил их и стал возноситься на небо. В этот момент его скрыло светлое облако, а ученикам явились два ангела в белых одеждах, которые возвестили, что Господь придет снова таким же образом.