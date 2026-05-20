Какие поступки запрещены 21 мая 2026 на Вознесение Господне

В этот день Иисус Христос навсегда покинул землю и вознесся на небо. Традиции этого праздника настолько сильны, что их соблюдают даже невоцерковленные люди, ведь считается, что нарушивший запреты может накликать большую беду на себя и свой дом.
История и глубокий смысл праздника
Праздник Вознесения Господня всегда отмечается на сороковой день после Пасхи. И это всегда четверг.
Согласно Евангелию, после Воскресения Спаситель оставался на земле еще 40 дней. Все это время он являлся ученикам, беседовал с ними, давал последние наставления и убеждал их в истинности своего восстания из мёртвых. На сороковой же день, собрав апостолов на Елеонской горе, Иисус благословил их и стал возноситься на небо. В этот момент его скрыло светлое облако, а ученикам явились два ангела в белых одеждах, которые возвестили, что Господь придет снова таким же образом.
Почему же это событие считается праздником, а не днем прощания? Дело в том, что именно Вознесение стало окончательным доказательством того, что в Иисусе Христе соединились две природы — божественная и человеческая. Он вознесся на небо не только как Бог, но и как Человек, показав тем самым, что отныне путь на небеса открыт для каждого.
Вот, как объясняет это протоиерей Максим Кокарев: «Христа очень часто называют “первенец из мёртвых”. Первый, но не последний и не единственный. Он — прокладывающий путь. В Евангелии от Иоанна Он говорит, что всякого приходящего к Нему, верующего в Него, Он воскресит в последний день Всеобщего Воскресенья».
Что можно делать на Вознесение 21 мая
Поскольку Вознесение — это день великой радости, первое и главное, что нужно сделать — посетить праздничное богослужение в храме. Особая традиция — приносить в церковь для освящения полевые цветы и веточки березы, которые затем хранят дома за иконами.
В народной традиции в этот день пекли «лесенки»: специальное обрядовое печенье или пироги с семью перекладинами — по числу небес из Апокалипсиса, по которым Христос восходил на небо. А ещё устраивали тихие семейные обеды и поминали усопших. Также подавали милостыню. Считалось, что на Вознесение Иисус может явиться в образе нищего, поэтому помощь нуждающимся была обязательной.
Строгие народные запреты и суеверия
Народная традиция гласит, что в этот день категорически нельзя совершать целый ряд дел.
— Запрещено заниматься тяжелой работой. Любые дела по дому и в огороде нужно закончить до праздника. Убираться, стирать, шить и вязать в этот день категорически запрещено.
— Нельзя устраивать шумные гулянки и венчаться. Свадьбы, громкие застолья и, тем более, венчания в этот день не проводятся.
— Ссориться, ругаться и желать зла возбраняется. Любой негатив в этот священный день вернется к вам троекратно.
— Не стоит приветствовать людей словами «Христос Воскресе!». Пасхальное приветствие уместно только до Вознесения. После этого дня его уже не используют. Если хотите приветствовать с именем Господа на устах, скажите «Христос посреди нас». Отвечать нужно «и есть, и будет».
— Нельзя выносить мусор и плевать на землю. Это считалось большим грехом, ведь так можно осквернить землю, по которой ступал Господь.
— Запрещается отказывать в помощи и давать в долг. В этот день лучше вообще ничего не выносить из дома, чтобы не отдать свое благополучие.
Народные приметы на погоду и урожай
На Руси верили, что Вознесение — это граница между весной и летом. По погоде в этот день судили о том, каким будет урожай.
Ясная, солнечная погода — к жаркому и сухому лету, а также к богатому урожаю.
Дождь и гроза — к неурожайному году и болезням скота.
Утренняя роса — к удаче и достатку в доме.
Холодный ветер — к засухе.
Праздник Вознесения символизирует не утрату, а духовную связь. Иисус не оставил нас, Он лишь перешел в иную, небесную форму существования, чтобы быть рядом всегда.