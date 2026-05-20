Жительница Новосибирска через суд вернула 200 тысяч после обмана мошенников

Жительница Заельцовского района Новосибирска потеряла 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. В июне злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками оператора связи, портала «Госуслуги» и Центробанка. Преступники убедили ее, что деньги находятся в опасности, и попросили перевести их на специальный «безопасный счет». Женщина поверила обманщикам и перевела всю сумму через мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мошенникам не удалось скрыться бесследно, так как они перевели деньги на счет реального человека. Прокурор Заельцовского района начал разбирательство по этому делу. Следователи искали самих телефонных преступников, а прокуратура обратилась в суд к владельцу счета, на который поступили средства.
По закону человек обязан вернуть чужие деньги, даже если он не участвовал в обмане и не знал о его происхождении. Химкинский городской суд поддержал прокуратуру. В итоге владельца счета обязали выплатить пострадавшей женщине 225 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя похищенные 200 тысяч рублей и проценты за незаконное пользование чужими средствами.