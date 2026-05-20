«Известия»: «Дочка» украинской ICM Holding до сих пор продолжает работать в РФ

Украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding мог получить миллионы рублей выручки в РФ за время спецоперации через связанную структуру в Москве. Об этом сказано в расследовании «Известий».
Уточняется, что компания поддерживает Вооруженные силы Украины и выпускает продукцию с военной тематикой — фигурки бойцов с FPV-дронами, модели бронетехники и наборы с символикой «Храбрая Украина». Российская компания ООО «АйСиЭм», создававшаяся при участии украинского бизнеса, заработала за время СВО около 138 миллионов рублей и заплатила более 9,6 миллиона рублей налогов в российскую казну.
Отмечается, что с началом конфликта прямые поставки моделей с Украины прекратились, а российская структура поменяла направление, занявшись импортом продукции из КНР и Японии.
Юристы пояснили газете, что российское законодательство не запрещает украинцам выступать учредителями в компаниях в РФ.
— Если эта компания не нарушает права и законные интересы граждан России и ее доходы не направлены на финансирование терроризма, поддержку ВСУ или другие цели борьбы с РФ, — уточнили они.
Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) заметили в арсенале ВСУ. На соответствующее фото обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель». На снимке виден зенитчик с китайским ПЗРК.