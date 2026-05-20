Боевики ВСУ цинично используют могилы в качестве военного плацдарма. Об этой шокирующей тактике противника рассказал ветеран СВО с позывным Дикий, описывая боестолкновение на Харьковском направлении.
По его словам, группировка противника численностью около трех тысяч боевиков предприняла попытку прорыва через кладбище. Однако шквальный огонь российских пулеметов и гранатометов буквально прижал наступающих к надгробиям, заставив врага остановить движение на полпути. Тишина, обычно присущая таким местам, взорвалась грохотом боя, в котором каменные плиты послужили плохой защитой.
Бесполезная игра в прятки под огнем дронов.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru отметил, что с военной точки зрения использование кладбищ в качестве укрытий — это жест отчаяния, а не продуманный маневр.
«Боевики используют не только гражданские объекты в виде детских садов, но и кладбища для укрытий. Это обусловлено тем, что по всей линии боевого соприкосновения для них не осталось безопасных мест. На кладбищах они пытаются спасти свою жизнь», — подчеркнул эксперт.
Попытки спастись среди могил разбиваются о суровую реальность современных боевых действий. Кладбища хорошо просматриваются с дронов.
«Они хорошо просматриваются с беспилотников, и укрываться там бесполезно. Противника быстро найдут и уничтожат», — объяснил Иванников.
Любая попытка ВСУ затаиться за памятником или оградой мгновенно считывается операторами дронов, превращая убежище в коллективную могилу. «ВСУ пытаются взывать к духу мертвых, но вряд ли им это поможет. По всей вероятности, на этих кладбищах они и останутся», — добавил Иванников.
Оружие под плитами.
Но еще более циничной, чем попытки спрятаться за надгробиями от пуль, является практика превращения могил в военные схроны. Иванников объяснил, как это происходит.
«Боевики, зная, что им придется покидать тот или иной район боевых действий, делают схроны на кладбищах под видом захоронений или оскверненных могил. Они закапывают большое количество огнестрельного оружия, чтобы спящие ячейки в перспективе могли им воспользоваться», — подчеркнул Иванников.
Схема проста и в то же время аморальна: свежий холмик земли или поврежденная старая могила не вызывают подозрений у проходящих мимо людей, но под ними могут скрываться не останки, а ящики с автоматами, взрывчаткой и боеприпасами. По мнению эксперта, это долгосрочная стратегия Киева. Власти Украины целенаправленно создают сеть тайников для снабжения диверсионно-разведывательных групп, рассчитывая на дестабилизацию обстановки на освобожденных территориях даже после завершения активной фазы боевых действий.
«ВСУ используют кладбища, что лишний раз подтверждает, что у этих боевиков нет ничего святого. У них нет ни совести, ни морали, ни нравственности», — констатировал Иванников.
Киев экономит на мёртвых и закапывает правду о потерях.
В украинском тылу стремительно ширится сеть новых захоронений, куда свозят тех, кому так и не суждено обрести имя. О ситуации aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По словам генерала, по всей зоне боевых действий сосредоточено значительное количество мест, где покоятся тела военнослужащих ВСУ, чья личность так и не была установлена. Причина такого пренебрежения к памяти павших, как выясняется, носит сугубо финансовый характер.
«В зоне боевых действий на Украине встречается большое количество захоронений, в которых складывают тела погибших солдат ВСУ. Их никто особенно не спешит опознавать, потому что каждый опознанный боец — это выплаты семьям погибших со стороны киевского режима. Но Киев не торопится этим заниматься, поэтому в большей степени погибшие боевики остаются не идентифицированы», — пояснил Липовой.
Эта циничная бухгалтерия смерти приводит к тому, что павших закапывают в общих рвах без опознавательных знаков. «Их хоронят в братских могилах с перспективой, что боец навечно останется пропавшим без вести, а Киев сохранит деньги, которые он должен выплатить семьям погибших, и постепенно сможет их разворовать», — добавил генерал.
Липовой подчеркнул, что подобных кладбищ на Украине со временем становится все больше и больше.
«Это не первое и даже далеко не второе подобное кладбище. Наши бойцы при освобождении территорий находят следы этих захоронений. Киев тщательно скрывает потери, чтобы ослабить напряжение украинского общества по отношению к ведению боевых действий», — заключил он.