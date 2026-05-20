Более 84 тыс. россиян обратились в медицинские организации из-за укусов клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала сезона в медицинские организации страны обратилось более 84 тыс. граждан в связи с укусами клещей.

Источник: НИА Красноярск

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской, Новосибирской областях, а также Красноярском крае.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,4 млн человек. Как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, вакцинация является самой эффективной мерой защиты от КВЭ. А первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.

Помимо вакцинации, важно не забывать об индивидуальной защите от клещей при отдыхе на природе.

Кроме того, в регионах продолжаются акарицидные обработки территорий, которыми охвачено уже 72 тыс. гектаров.