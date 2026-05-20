Синоптик Ильин: в июне Москву ждет жара и дожди

Июнь в Москве будет достаточно теплым, к середине месяца воздух прогреется до +25 градусов, в конце третьей декады в столицу придет жара, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«С начала и до практически середины июня температура воздуха будет составлять от +17 до +22 градусов, к середине июня воздух прогреется до +25 градусов. В третьей декаде возможно понижение температуры ниже 20 градусов на непродолжительный период», — отметил синоптик.
Ильин добавил, что к концу июля температура воздуха снова будет расти.
«Возможно потепление до +25… +30 градусов, И такая жара перейдёт на начало июля. Но без дождей не обойдется. Время от времени будут идти дожди, сильные дожди в 3 декаде», — уточнил синоптик.
