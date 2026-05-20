Садовод Туманов рассказал, как выбрать самую вкусную клубнику

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов объяснил aif.ru, на что обращать внимание при покупке клубники (садовой земляники), чтобы выбрать вкусную и безопасную ягоду. Главный совет эксперта — не полагаться на гаджеты или сомнительные лайфхаки из интернета, а доверять своим органам чувств.
«Хорошая садовая земляника (колубника) будет пахнуть и красиво выглядеть. Она должна быть целенькой, не гнилой, не кривобокой, без трещин. Понюхали — пахнет нормально. Запах во многих случаях определяет качество продукта. Все дегустаторы, прежде чем начать дегустировать, сначала нюхают», — порекомендовал специалист.
Туманов призвал не бояться пробовать ягоду на рынке, но обязательно мыть её перед этим, имея при себе бутылочку воды. Он категорически отверг возможность визуально определить наличие химикатов.
«На глаз отличить, есть ли остаточные ядохимикаты, невозможно. Ни один великий специалист этого делать не будет. Это дело лабораторного анализа. А нитратомеры и прочие втычки — это игрушки для тех, кто хочет поиграться», — заявил эксперт.
Главным же правилом безопасности Туманов назвал умеренность в потреблении. По его словам, даже если в ягоде и остались какие-то вещества, опасаться стоит только при чрезмерном поедании.
«Если вы съедите полкило — наелись и всё нормально. Если съедите ведро — расстройство желудка будет, даже если ягода идеальная. Следите за дозой. Это касается и детей: дали несколько ягодок, они получили удовольствие — ничего страшного», — подытожил садовод.
При этом лично сам эксперт предпочитает ягоду с собственного участка, признаваясь, что ему мешает «загадка» происхождения рыночного товара.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов посоветовал при выборе клубники обращать внимание на ягоды примерно одного размера и формы, а также на состояние чашелистика и аромат.