Чемпионат ВВО по стрельбе из штатного или табельного оружия завершился в Хабаровском крае

На полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае завершился чемпионат Восточного военного округа по стрельбе из штатного или табельного оружия. В соревнованиях приняли участие свыше 110 военнослужащих из 21 сборных команд, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Участники состязались в стрельбе из автомата Калашникова (АК-74) на дистанции 100 метров и из пистолета Макарова (ПМ) на дистанции 25 метров. Военнослужащие вели огонь по неподвижным мишеням из положений стоя, с колена и лёжа, а также выполнили упражнение по скоростной стрельбе. В чемпионате участвовали как мужчины, так и женщины», — говорится в сообщении.
На церемонии награждения победителей и призёров чемпионата присутствовала делегация Героев Российской Федерации, прибывшая в Хабаровский край в рамках федерального проекта «Воспитать Героя Отечества». В составе делегации 10 человек — легендарных офицеров: полковник Николай Ярцев, гвардии подполковник Михаил Марцев, полковник Владимир Алимов, выдающийся лётчик-штурмовик Игорь Нерестюк, заслуженный военный лётчик Анатолий Копыркин, а также уроженец Комсомольска-на-Амуре, оператор БПЛА Марк Белопухов, получивший звание Героя России в 2025 году. Герои поздравили военнослужащих с успешным завершением соревнований, отметив высокий уровень подготовки участников и важность развития стрелковых навыков для выполнения боевых задач.
По итогам соревнований в командном зачёте первой группы (объединения и соединения) первое место заняла команда учебного центра ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, второе место — команда гвардейской общевойсковой армии из Забайкальского края, третье место — команда гвардейского общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.
Во второй группе (части окружного подчинения) победителем стала команда соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВВО, дислоцированного в Приморском крае, серебро завоевала команда соединения радиоэлектронной борьбы ВВО из Хабаровского края, бронзу — команда из военной школы поваров ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.
Военнослужащим, набравшим необходимое количество очков, будут присвоены спортивные звания и разряды.