Ситуация с поставками иммуноглобулина в Хабаровский край находится на личном контроле Дмитрия Демешина

На заседании президиума краевого правительства губернатор поднял проблему, которой крайне обеспокоены жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре: люди жалуются на острый дефицит противоклещевого иммуноглобулина в травмпунктах и аптеках, а также на нехватку вакцины от клещевого энцефалита в поликлиниках. Дмитрий Демешин назвал ситуацию недопустимой. Губернатор привел конкретный случай: хабаровчанин, которого укусил клещ, не смог получить необходимый препарат ни в травмпункте, ни в аптечной сети. «Промедление в такой ситуации — это риск тяжелых последствий для здоровья и даже угроза жизни. Это ваша ответственность», — обратился глава региона к министру здравоохранения края. Министр здравоохранения края Станислав Мальцев доложил, что до конца месяца в наш регион доставят 3 тысячи доз иммуноглобулина. Он также подчеркнул, что согласно клиническим рекомендациям, для профилактики клещевого энцефалита используются и другие препараты, которые по своей доступности и безопасности превосходят иммуноглобулин, и они в крае имеются в полном объеме. Дмитрий Демешин поручил руководителю профильного ведомства организовать оперативное и доступное информирование жителей края с использованием цифровых решений. «Люди должны четко знать, где и как они могут получить противоклещевой иммуноглобулин в случае укуса клеща. Информация должна быть максимально прозрачной и понятной, чтобы каждый житель края знал, куда обратиться за помощью», — резюмировал глава региона.