"Новый виток отношений": Тодоренко раскрыла, как изменилась их жизнь с Топаловым с рождением третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в эксклюзивном интервью KP.RU, как изменилась жизнь семьи, а также взаимоотношения с мужем Владом Топаловым после появления третьего ребенка.
Регина отметила, что возвращается вместе с супругом к участию в проекту романтического реалити «Ставка на любовь» в качестве ведущих в новом статусе, же как многодетные родители. По ее словам, это поменяло в их жизни очень многое.
«Это новый виток наших с мужем отношений. Новый формат построения коммуникаций в семье. И не могу сказать, что это легко», — призналась она.
По ее словам, семья впервые путешествует таким составом — все вместе впятером, то есть с тремя детьми. Впервые, как подчеркнула телеведущая, они полетели на Бали с четырехмесячным малышом.
«Я только родила — гормональный фон не налажен, все-все-все по-новому и по-другому. Каждый новый ребенок — это корректировка правил внутри семьи, поэтому приходилось трансформироваться по ходу съемок», — подчеркнула Регина.
Как писал сайт KP.RU, ранее телеведущая и многодетная мама Регина Тодоренко рассказала о семейной жизни и разногласиях с Владом Топаловым в воспитании детей.
Регина Тодоренко и Влад Топалов: Несмотря на размолвки, всегда побеждает любовь.