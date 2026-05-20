"Они были для нас учителями": Телеведущая Региона Тодоренко откровенно высказалась о любимчиках на проекте "Ставка на любовь"

Телеведущая Регина Тодоренко в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о своих любимчиках на романтическом реалити «Ставка на любовь», которое она ведет вместе со своим мужем Владом Топаловым.
Регина подчеркнула, что ей и Владу было интересно наблюдать за каждой семьей — все они были для них учителями: показали на живом примере, что работает, а что нет, какие поступки эффективны, а какие наоборот.
«Если говорить про любимчиков, хотя у ведущих их быть не должно, то мне было очень интересно и ценно наблюдать за парой Никита Кацалапов — Виктория Синицына», — призналась Регина.
А вот ответить на вопрос, чья пара на проекте выглядит наименее надежной, ведущая не смогла.
«Трудно сказать про надежность — ведь это не самый справедливый критерий, потому что наше шоу про любовь и отношения партнеров внутри пары», — ответила она на вопрос.
Региона подчеркнула, что как себя вести — каждая пара уже решает сама. Они с Владом на шоу лишь пытались разобраться, верно ли их решение, к чему оно ведет, работают ли в паре семейные ценности и традиции.
