Первую в России студенческую Ассоциацию ветеранов СВО презентовали в Хабаровске

Руководитель студенческой ассоциации участник специальной военной операции Егор Ахтырский рассказал, что она создана по инициативе ректората ТОГУ и Ассоциации ветеранов СВО Хабаровского края. В числе задач новой организации комплексное сопровождение студентов — участников спецоперации, а также уволенных из рядов ВС России; консультации участников СВО по поступлению в ТОГУ; патриотическое воспитание. Сейчас в вузе обучаются 120 участников спецоперации, около 90 из них выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Студенты обращаются за помощью по разным вопросам. Прежде всего, находящихся за «лентой» обучающихся беспокоит возможность своевременной сдачи экзаменов. Руководство Ассоциации СВО совместно с ректоратом ищут пути решения этих задач.