Первую в России студенческую Ассоциацию ветеранов СВО презентовали в Хабаровске

В Тихоокеанском государственном университете прошёл круглый стол «Россия на передовой и в тылу». Участники из Хабаровска, Донецка, Москвы и Санкт-Петербурга обсудили вопросы сохранения исторической памяти. Во время встречи представители Ассоциации ветеранов СВО ТОГУ также провели презентацию организации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Руководитель студенческой ассоциации участник специальной военной операции Егор Ахтырский рассказал, что она создана по инициативе ректората ТОГУ и Ассоциации ветеранов СВО Хабаровского края. В числе задач новой организации комплексное сопровождение студентов — участников спецоперации, а также уволенных из рядов ВС России; консультации участников СВО по поступлению в ТОГУ; патриотическое воспитание. Сейчас в вузе обучаются 120 участников спецоперации, около 90 из них выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Студенты обращаются за помощью по разным вопросам. Прежде всего, находящихся за «лентой» обучающихся беспокоит возможность своевременной сдачи экзаменов. Руководство Ассоциации СВО совместно с ректоратом ищут пути решения этих задач.
Ассоциацию ранее презентовали заместителю министра высшего образования России Ольге Петровой во время ее визита в ТОГУ. Министр отметила, что такая практика может быть масштабирована на разные регионы РФ.
Круглый стол «Россия на передовой и в тылу» включал в себя и телемост «Хабаровск -Донецк — Москва — Санкт-Петербург», во время которого представители Донецкого государственного университета презентовали созданную в вузе книгу «Донецкий государственный университет на передовой и в тылу: 2014 — 2025». В уникальном сборнике представлены интервью и размышления преподавателей и студентов ДонГУ, участвовавших в боевых действиях или занимавшихся волонтерской работой.
Обсуждение книги стало исходной точкой для обсуждения учеными, преподавателями, студентами вопросов сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.