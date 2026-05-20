На Дону объявляли ракетную опасность

20 мая на территории Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее оповещение поступило через мобильное приложение МЧС России.
В сообщении ведомства жителям региона рекомендовали незамедлительно проследовать в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Позднее МЧС России по Ростовской области официально объявило об отмене ракетной опасности.
