В Красноярске оценили удаленку, в Москве и Санкт-Петербурге полюбили офис

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках и зафиксировал смену паттернов. В регионах стали активнее пользоваться удаленным форматом, тогда как жители двух столиц, напротив, все чаще возвращаются в офис. Красноярск вошел в число городов с высоким спросом на удаленку: из дома работают 49,4% абонентов Т2.

Почти половина наблюдаемой аудитории пользуется удаленным форматом: доля таких работников в городах-миллионниках в среднем составляет 49,2%. Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян.

Еще недавно удаленка и гибридный формат работы были принадлежностью Москвы и Санкт-Петербурга, но тренд развернулся. В регионах стали активнее пользоваться удаленкой, их жители значительно опережают Москву и Санкт-Петербург по проникновению формата. Можно предположить, что ситуация на рынке труда и усталость от удаленной работы приводят к тому, что в столицах сотрудники чаще соглашаются на работу в офисе.

Работа из дома наиболее популярна в регионах: в Нижнем Новгороде — 59%, Краснодаре — 56%, Омске — 55,5%, Самаре — 54%, Ростове-на-Дону — 53,3%. В столицах ситуация иная. В Москве доля удаленщиков находится на уровне 41%, в Санкт-Петербурге — 39%.

В Красноярске удаленный формат работы прочно закрепился — его выбрали 49,4% абонентов Т2. Еще 17,6% работают рядом с домом, на расстоянии меньше 1 км, 12,7% — на расстоянии 1−5 км, а 20,3% ездят дальше 5 км.

Трудовая мобильность различается не только между городами, но и поколениями. Ядро удаленщиков обширное и охватывает людей от 25 до 54 лет. При этом именно молодые люди показывают готовность не просто работать из офиса, но пересекать для этого большие расстояния. Работники 25−34 лет наиболее мобильны — их доля составляет 28% ежедневно. Это обусловлено не только компромиссом в пользу работы, соответствующей ожиданиям, но и симпатией к офису — как все более комфортному пространству, которое позволяет общаться с коллегами и порой быстрее решать задачи. Представители других возрастных категорий чаще выбирают работу ближе к дому.

