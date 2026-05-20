«ЯРкие БЕРЕГА» в Красноярске возвращаются

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К старту готовится новый сезон городского проекта «ЯРкие БЕРЕГА», который по выходным наполняет общественные пространства концертами, мастер-классами, интерактивными площадками и гастрономическими локациями.
Организаторы приглашают к участию активных и творческих жителей города. Присоединиться могут артисты, ведущие, организаторы событийных площадок, а также предприниматели, желающие представить точки питания или собственные проекты.
Заявку на участие можно подать на сайте, отмечают в мэрии.
Напомним, прошлый сезон проекта стал одним из самых масштабных городских летних событий. За три месяца лета на площадках «ЯРких БЕРЕГОВ» выступили более 760 творческих коллективов и работали свыше 720 интерактивных зон. Проект посетили более 280 тысяч красноярцев.