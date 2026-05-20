Министр обороны Хяккинен попал в неловкую ситуацию из-за обвинения в адрес РФ

Глава финского Министерства обороны Антти Хяккинен попал в неловкую ситуацию, попытавшись обвинить РФ в появлении беспилотников ВСУ в небе над Финляндией и Эстонией. Об этом во вторник, 19 мая, написало издание пишет Iltalehti.

Когда журналисты на брифинге спросили его о наличии доказательств того, что Москва якобы перенаправляет украинские дроны в Финляндию и Прибалтику, он замялся и сказал что-то странное, отмечается в статье.

— Мы знаем, что у России есть возможность пресечь эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары БПЛА по Санкт-Петербургу, Москве и близлежащим городам, — заявил Хяккинен.

Он так и не привел конкретных доказательств причастности РФ к полетам дронов ВСУ, отказавшись давать комментарии по теме вопроса, сказано в публикации.

17 мая Военно-воздушные силы Финляндии подняли в воздух истребители F/A-18 Super Hornet на фоне недавних случаев с БПЛА. Самолеты летали на юго-востоке страны и в регионе Пирканмаа.

В этот же день финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндии и странам Прибалтики нужно сбивать украинские дроны в случае пересечения их воздушного пространства.

