"Никогда не брошу!": Влад Топалов сказал важные слова о Регине Тодоренко

Певец Влад Топалов признался, что никогда не бросит свою жену актрису и телеведущую Регину Тодоренко. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
По словам Топалова, в первый день знакомства с Тодоренко он почувствовал, что готов делать всё, чтобы отношения было надолго.
«Что касается предаст или подведет, то в моем понимании так: если люди выбрали для себя путь быть вместе, то надо прикладывать все усилия, чтобы этот союз сохранить и ничего плохого по отношению к партнеру не делать», — сказал он.
Исполнитель признал, что иногда бывают моменты, когда он огорчает Регину, однако старается исправляться и обсуждать с ней все недомолвки.
«За себя могу сказать точно: любимую никогда не брошу! Как это достигается? Должно быть твердое внутреннее желание и любовь», — заключил певец.
Регина Тодоренко и Влад Топалов: Несмотря на размолвки, всегда побеждает любовь.