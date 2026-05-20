"Пусть лучше будут с нами в экспедиции, чем за тысячи километров без нас": Тодоренко рассказала, что берет детей на съемки

Музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко рассказали, что всегда берут своих детей на съемки различных проектов и в командировки. Об этом они рассказали в интервью сайту KP.RU.
Топалов рассказал, что их дети также ездят с родителями на съемки, так как им тоже интересен съемочный процесс.
«Дети у нас боевые! Они с нами всегда в командировках и уже привыкли к съемочный площадкам, к палаткам, отсутствию привычных удобств и длительным переездам», — добавила Тодоренко.
Она рассказала, что время от времени детей приходится укладывать в машине, пока родители работают. В то время как о них заботится няня, пока Топалов и Тодоренко находятся в кадре.
«Я считаю, пусть лучше дети будут с мамой и папой в экспедиции, чем за тысячи километров без нас», — выразила мнение Тодоренко.
Ранее Топалов признался, что никогда не бросит свою жену Регину Тодоренко. По его словам, в первый день знакомства он почувствовал, что готов делать всё, чтобы отношения было надолго.
