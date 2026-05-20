"Зачем съезжаться?": Тодоренко раскрыла главный вопрос свекрови, решивший ее отношения с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко в эксклюзивном интервью KP.RU откровенно призналась, что один единственный вопрос от ее будущей свекрови открыл ей глаза на отношения с Владом Топаловым.
«Когда я познакомилась с будущей свекровью, мамой Владислава Михайловича, мы начали говорить о том, что, скорее всего, мы с ним скоро съедемся — хотим пожить вместе и присмотреться друг к другу поближе. И тут она вдруг задала патовый вопрос: “А зачем съезжаться? Женитесь сразу и живите вместе!” — рассказала она.
По словам Регины, она пыталась возразить на это, отметив, что им нужно узнать друг друга, присмотреться. Вдруг что-то не понравится, добавила она.
Однако, Татьяна Анатольевна, как уточнила телеведущая, резонно заметила, что в семейной жизни не все может понравится. Тодоренко вспомнила, что захохотала в тот момент.
Она подчеркнула, что это оказалось чистой правдой. Внутри семьи многое может не нравиться, многое может быть неудобно, но в этом-то и есть волшебство — когда вы друг друга немного «обтачиваете» и становитесь деталями одного пазла, который разрастается с появлением детей.
