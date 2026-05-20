"Привыкаем жить по новым правилам": Тодоренко рассказала о самом сложном в воспитании троих детей

Телеведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали, что самое сложное в воспитании троих детей. Своими мыслями супруги поделились в интервью сайту KP.RU.
Как отметил Топалов, самая важная и трудная задача многодетных родителей — уделить внимание всем детям, чтобы хватило каждому.
«Мы как родители должны обеспечить их любовью так, чтобы дети понимали: они для нас очень важны. Разумеется, никто из них не должен чувствовать, что один ребенок важнее или любимее другого», — подчеркнул он.
В свою очередь Тодоренко заметила, что возраст также является важным аспектом, так как каждый ребенок требует внимания по возрасту.
«Пока быстрые переключения с подгузников младшего на школьную проектную работу старшего даются мне непросто, но мы привыкаем жить по новым правилам: меняем традиции, уклад, адаптируемся в новом семейном формате», — заключила телеведущая.
