Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас. Поводом послужили ее слова о том, что Россия должна потерпеть поражение.
«Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа», — написано он в соцсети Х.
Глава европейской дипломатии нередко оказывалась в центре насмешек со стороны мирового сообщества.
Накануне Каллас заявила, что США, Китай и Россия якобы «хотят разрушить Европейский союз».
Депутат Европейского парламента Иван Давид в свою очередь раскрыл причину русофобского настроя Каллас. По его словам, глава европейской дипломатии живет несбыточной мечтой о поражении России.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше