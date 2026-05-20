Хотят денег: врачи оценили пугающее заявление ВОЗ о новой пандемии

ВОЗ заявила, что мир находится на пороге неминуемой разрушительной пандемии. Профессоры Аграновский и Никифоров оценили заявления организации, объяснив, что за ними стоит.

Источник: Аргументы и факты

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что человечество находится на пороге разрушительной пандемии, так как вспышки заболеваний стали всё более частыми и всё более разрушительными на фоне мировой нестабильности.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с aif.ru не согласился с этой оценкой.

«В ВОЗ едва ли не каждые месяца делают заявления, что грядет пандемия, только дайте денег, чтобы никто не умер. Все в это упирается, на мой взгляд», — сказал Никифоров.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с aif.ru также согласился с тем, что заявление ВОЗ о грядущей пандемии является преувеличением.

«Я не согласен с таким заявлением Всемирной организации здравоохранения, я его считаю незрелым. Вспышки инфекций были и будут. Пандемии со стороны какого-либо известного нам инфекционного агента не видно… Мне кажется, в этом заявлении больше политики, чем медицины и эпидемиологии», — подчеркнул Аграновский.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения Эболы в РФ.