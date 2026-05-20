Дмитриев рассказал о подписании трех соглашений с КНР в ходе визита Путина

Дмитриев: РФПИ заключил три соглашения с Китаем в ходе визита Путина.

Источник: Комсомольская правда

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет с китайской стороной три новых соглашения. Об этом в мессенджере MAX рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так, в частности, речь идет о соглашении с China Architecture Design&Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.

Кроме того, стороны будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая. Этим займутся Демонстрационная зона Китай-ШОС и Российско-китайская гильдия коммерции со стороны КНР и РФПИ — с российской стороны.

А в рамках нового соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской космической инфраструктуры РФПИ будет взаимодействовать с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division.

Эти проекты, подчеркнул Дмитриев, призваны комплексно развивать российско-китайское сотрудничество.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на российско-китайских переговорах, которые пройдут как в узком, так и в расширенном формате, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят ключевые и деликатные аспекты двусторонней повестки.

Ранее KP.RU сообщил, что визит Путина в Китай состоится 19−20 мая 2026 года. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
