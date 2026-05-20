В Гонконге вводят запрет курения на стройплощадках после масштабного пожара

ГОНКОНГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти специального административного района КНР Гонконг (Сянган) приняли поправки к законодательству, которые вводят полное запрещение курения на строительных площадках. Как отмечается на сайте администрации мегаполиса, такое решение принято «для обеспечения безопасности».
«Указанные поправки к законодательству налагают четкие юридические обязательства на генеральных подрядчиков строительных работ, субподрядчиков и любых других должностных лиц строго запрещать курение на всех строительных площадках в целях снижения пожарной опасности и обеспечения безопасности рабочих и населения», — говорится в тексте сообщения.
«Любое курение на строительной площадке является правонарушением. Инспекторы по охране труда могут выписывать нарушителям уведомления о фиксированном штрафе в размере 3 000 гонконгских долларов (около $380)», — отмечается в сообщении. Кроме того, «подрядчики и субподрядчики должны принимать все разумные меры для обеспечения того, чтобы никто не курил, не носил зажженные курительные изделия и не использовал открытый огонь для зажигания курительных изделий на строительной площадке»; в случае нарушения строительные и подрядные компании «подлежат наказанию в виде штрафа в размере до 400 000 гонконгских долларов (порядка $51 тыс.)».
Такое решение принято по итогам расследования смертоносного пожара в Гонконге, из-за которого в ноябре прошлого года в жилом комплексе Wang Fuk Court погибли 168 человек. В ходе расследования были определены «шесть человеческих факторов». Которые привели к трагедии. К этим факторам относятся: использование некачественной легковоспламеняющейся строительной сетки при проведении работ по ремонту фасада зданий комплекса, отключение пожарной сигнализации в ходе проведения ремонта, демонтаж огнеупорных окон на аварийной лестнице (с целью облегчить строителям проход к рабочим местам). Также называется неисправная система пожаротушения — в том числе неработающие пожарные рукава и пустые резервуары с водой, и использование горючих пенополистирольных плит, чтобы закрывать окна при ремонтных работах. При этом особо была отмечена привычка рабочих курить на стройке. Жители комплекса не раз поднимали вопрос о курении рабочих, но эти жалобы подрядчики игнорировали.
Пожары в Гонконге.
Пожар, начавшийся 26 ноября и потушенный 28 ноября минувшего года, полностью уничтожил 1 736 квартир. Погибли 168 человек, без крова остались порядка 5 тыс. человек. Пожар охватил семь из восьми жилых высотных домов комплекса Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя быстро распространилось по строительным сеткам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта фасада. Предполагается, что к возгоранию сеток привели непотушенные окурки.
Этот пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек.