Эксперт Макаренцева: идея снизить возраст вступления в брак в РФ нереализуемая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инициативу постепенного снижения возраста вступления в брак в России не получится реализовать, брачное поведение не является сферой государственного регулирования. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева.
Ранее в СМИ сообщалось, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России.
«Данная инициатива — о снижении фактического возраста вступления в брак — представляется нереализуемой», — сказала Макаренцева.
По словам эксперта, брачное поведение не является сферой государственного регулирования. Государство может устанавливать нормативные рамки (например, минимальный допустимый возраст для вступления в брак), но, как и в случае с рождением детей, обязать вступать в брак вообще или в конкретном возрасте оно не может, пояснила Макаренцева.