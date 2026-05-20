Эксперт Макаренцева: идея снизить возраст вступления в брак в РФ нереализуемая

Брачное поведение не является сферой государственного регулирования, заявила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инициативу постепенного снижения возраста вступления в брак в России не получится реализовать, брачное поведение не является сферой государственного регулирования. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева.

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России.

«Данная инициатива — о снижении фактического возраста вступления в брак — представляется нереализуемой», — сказала Макаренцева.

По словам эксперта, брачное поведение не является сферой государственного регулирования. Государство может устанавливать нормативные рамки (например, минимальный допустимый возраст для вступления в брак), но, как и в случае с рождением детей, обязать вступать в брак вообще или в конкретном возрасте оно не может, пояснила Макаренцева.