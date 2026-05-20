Биолог Хряпин рассказал, где на природе меньше риска подцепить клеща

«Клещи не бросаются, не прыгают, не бегают за человеком. Они сидят и ждут, когда человек дотронется до куста, травинки, и так они переползают. Клещи разных видов встречаются и в лесах, и в степи, и на лугах. Самые опасные, иксодовые клещи, которые переносят энцефалит, обитают в лесах в европейской части России. Они предпочитают ельники с примесью берёз, осин, ольхи, так называемые еловые леса таёжного типа с сомкнутым пологом, который защищает их от прямых солнечных лучей, обеспечивает прохладу и относительную влажность. На таких территориях риск столкнуться с клещами очень велик. Они встречаются реже в дубравах, лиственных посадках. Сосновый бор с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве — это, наверное, единственный тип леса, где, скорее всего, клещей не будет. Риск минимален в посадках, где не сомкнуты кроны деревьев, то есть нет защиты от солнца и сохранения влаги. В жаркие летние месяцы численность клещей снижается, и их активность падает. Речь идёт о продолжительных периодах сухой жары. Лесные клещи чувствительны к потере влаги, и поэтому у них хорошо выражены летние диапаузы в самые сухие летние месяцы», — сказал Хряпин.