Путин прибыл в Дом народных собраний на переговоры с Си Цзиньпином

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний, находящийся на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Именно здесь пройдут российско-китайские переговоры. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
Переговоры пройдут в узком и широком составе и встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Согласно дипломатическому протоколу, перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи.
На встречу с Си Цзиньпином российский лидер прибыл на своем «Аурусе». Лидеры обменялись дружеским рукопожатием. Российского лидера на сей раз сопровождает 39 человек.
Как проходит визит Владимира Путина в Китай: сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.