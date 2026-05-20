В Башкирии создадут Совет по ИИ и дорожную карту внедрения технологий

Глава РБ Радий Хабиров выступил на стратсессии и заявил, что искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Руководитель республики объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию ИИ, а также о назначении вице-премьера по этому направлению — федерального эксперта Олега Ли.
«Искусственный интеллект будем внедрять огнем и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, однако мы намерены действовать жестко и системно», — подчеркнул Хабиров.
В Башкирии уже есть успешные примеры использования ИИ: в медицине (лабораторная диагностика, анализ КТ, МРТ, проект «Цифровой ФАП»), в промышленности (контроль скважин, точность производства авиационных деталей), в сельском хозяйстве (автоматизация процессов и аналитика). В 2026 году вузы республики выпустят 1558 специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта.
На сессии также выступили министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, вице-премьер Александр Шельдяев, председатель Госкомитета по науке Светлана Мустафина. Студенты презентовали стартапы: калькулятор строительства дома и платформу для определения сорняков с помощью ИИ. Хабиров поручил подготовить полноценную дорожную карту внедрения ИИ с финансированием и этапами реализации.