В Башкирии создадут Совет по ИИ и дорожную карту внедрения технологий

Глава РБ Радий Хабиров выступил на стратсессии и заявил, что искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Руководитель республики объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию ИИ, а также о назначении вице-премьера по этому направлению — федерального эксперта Олега Ли.