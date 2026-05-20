Эксперт Ермолаева: вирус Эбола может сохраняться у человека месяцами

«Это один из ключевых моментов эпидемиологии Эболы. Вирус может сохраняться в организме переболевшего человека долгое время, но не в крови, а в определенных жидкостях: вирус может обнаруживаться в сперме месяцами и даже годами после выздоровления; у 50% мужчин вирус исчезает из спермы к 115 дню, а у 90% — к 394 дню. Максимальный зарегистрированный срок выделения вируса из спермы составил более 2 лет (988 дней)», — сказала собеседница агентства.