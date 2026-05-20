Эксперт Ермолаева: вирус Эбола может сохраняться у человека месяцами

Болезнь остается не в крови, а в других биологических жидкостях, рассказала сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета.

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Вирус Эбола может присутствовать в организме переболевшего человека многие месяцы. Однако он сохраняется не в крови, а в других биологических жидкостях, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.

«Это один из ключевых моментов эпидемиологии Эболы. Вирус может сохраняться в организме переболевшего человека долгое время, но не в крови, а в определенных жидкостях: вирус может обнаруживаться в сперме месяцами и даже годами после выздоровления; у 50% мужчин вирус исчезает из спермы к 115 дню, а у 90% — к 394 дню. Максимальный зарегистрированный срок выделения вируса из спермы составил более 2 лет (988 дней)», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что известны случаи передачи инфекции половым путем спустя длительное время после вспышки. «В грудном молоке вирус обнаруживается до 500 дней после болезни. В стекловидном теле глаза вирус сохраняется многие месяцы, что опасно развитием менингоэнцефалита», — пояснила эксперт.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке ДРК в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек.