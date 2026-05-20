Экс-премьер Польши Миллер причислил Каллас к числу идиотов из ЕС из-за слов о РФ

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер во вторник, 19 мая, раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за слова о Российской Федерации.

— Евросоюз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа, — написал он в социальной сети Х.

Таким образом политик прокомментировал статью о выступлении Каллас на конференции. На ней она задалась вопросом о том, что если у Европейского союза не получается оказать ощутимое давление на РФ, то как в таком случае Брюсселю удастся победить КНР. Конкретизировать свои мысли глава евродипломатии не стала.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал «насмешкой» сообщения о возможном посредничестве Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной.

По сообщениям западных СМИ, Европа «находится под давлением» из-за того, что ей нужно найти человека, который станет спецпосланником по мирным переговорам между Москвой и Киевом. В Европе уже отклонили предложение российского президента Владимира Путина, который выступил за то, чтобы переговорщиком стал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

