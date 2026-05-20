«Дочка» украинской ICM Holding до сих пор не закрыла бизнес в РФ

Украинский производитель военных моделей ICM Holding может продолжать зарабатывать в РФ. Это могло происходить благодаря связанной с компанией структуре, зарегистрированной в Москве, пишет газета «Известия».
Источники сообщают, что украинский холдинг не прекращал деятельность в России даже после начала СВО. Он просто изменил механизм поставок: оптимизировал логистику и переключился на импорт из Китая и Японии.
14 февраля 2022 года была проведена последняя прямая поставка моделей из Украины — получателем стало московское ООО «АйСиЭм». В дальнейшем ICM Holding перешел на ввоз товаров китайского и японского производства через свое российское дочернее предприятие.
Издание уточняет структуру владельцев «АйСиЭм»: 80% акций распределены между украинскими гражданами Александром Бузиным и Сергеем Сигорских, а 20% — у россиянина Юрия Воронкина. При этом за последние 4 года компания внесла в российскую казну не менее 9,6 млн рублей налоговых отчислений.
