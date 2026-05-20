В Челябинской области покраснели елки: специалисты объяснили, что с ними происходит

— В густом лесу ель впервые зацветает в возрасте тридцати, а то и сорока лет. В конце мая, когда процесс в самом разгаре, в таганайских ельниках можно увидеть легкую, почти сплошную пелену пыльцевого тумана, — рассказали в нацпарке.