В Челябинской области покраснели елки: специалисты объяснили, что с ними происходит

В Челябинской области зацвели ели.

Источник: нацпарк «Таганай»

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области пришла пора цветения ели. На колючих ветках появились зеленые шишечки и красные «колоски» — женские и мужские цветки соответственно.

— В густом лесу ель впервые зацветает в возрасте тридцати, а то и сорока лет. В конце мая, когда процесс в самом разгаре, в таганайских ельниках можно увидеть легкую, почти сплошную пелену пыльцевого тумана, — рассказали в нацпарке.

Со временем красные мужские цветки поблекнут, а женские обвиснут, побуреют и превратятся в шишки. Семена в них созреют только через год — в каждой шишке до 200 штук.