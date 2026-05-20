Дети приветствовали Путина и Си в Пекине под песню «Подмосковные вечера»

Дети с российскими и китайскими флажками приветствовали российского и китайского лидеров, Владимира Путина и Си Цзиньпина под песню «Подмосковные вечера» в исполнении оркестра. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
Трогательный момент произошел на западной стороне площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний, где пройдут российско-китайские переговоры.
Путин и Си Цзиньпин прошли вдоль строя почетного караула и группы школьников, а затем встали на подиум. Оттуда они наблюдали за проходом почетного полка и военного оркестра.
Ранее сообщалось, что на встречу с Си Цзиньпином российский лидер прибыл на своем «Аурусе». Главы государств обменялись дружеским рукопожатием. Российского лидера на переговорах сопровождает 39 человек.
