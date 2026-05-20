На переговорах в Пекине Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и отметил, что РФ и Китай определяют вектор развития двухсторонних отношений на основе взаимовыгодности и уважения. Эти заявления прозвучали перед началом российско-китайских переговоров в Пекине.
«РФ и Китай определяют вектор развития двухсторонних отношений на основе взаимовыгодности и уважения», — добавил Си.
Напомним, на встречу с Си Цзиньпином российский лидер прибыл на своем «Аурусе». Главы государств обменялись дружеским рукопожатием. Российского лидера на переговорах сопровождает 39 человек.
Российского и китайского лидеров, Владимира Путина и Си Цзиньпина дети приветствовали под песню «Подмосковные вечера» в исполнении оркестра.
Как проходит визит Владимира Путина в Китай: сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.