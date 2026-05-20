Челябинская область попала в топ рейтинга регионов по употреблению алкоголя

Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по уровню потребления алкоголя, оказавшись среди субъектов с наиболее высокими показателями. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на апрель 2026 года больше всего спиртного употребляют жители Ненецкого автономного округа — более 18 литров чистого спирта на человека. В тройку лидеров также попали Еврейский и Чукотский автономные округа, где на каждого жителя приходится свыше 14 литров. В перечень регионов с потреблением более 10 литров на человека вошли 16 субъектов, включая Челябинскую и Свердловскую области.