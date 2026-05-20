Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. С июня в Республике Крым начнут работать 36 загородных оздоровительных лагерей, 358 пришкольных и 30 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

Источник: РИА "Новости"

«Вся сеть учреждений обеспечит отдых, оздоровление и досуг детей, а также санаторно-курортное лечение. В этом году программы воспитательной работы будут очень разнообразны», — рассказала министр.

Она отметила, что в летних лагерях организованы профильные смены для талантливых детей, детей, имеющих проблемы со здоровьем, а также ребят, которые состоят на учете.

По словам Валентины Лаврик, сейчас сформирован состав сотрудников, проводятся медосмотры, идет процесс обучения вожатых. «Примерно 12,5 тысяч специалистов будут обеспечивать летнюю оздоровительную кампанию», — уточнила глава ведомства.

Вместе с тем, в этом году на базе детских лагерей установят шесть дополнительных модульных корпусов. Одна такая конструкция рассчитана на 50 детей. За всю летнюю кампанию 2026 года благодаря комфортабельным корпусам пройти оздоровление смогут еще 2 500 ребят.

Ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина сообщила, что в текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше