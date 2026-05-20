Каждый седьмой не дозванивался: Минздрав Приморья признал сбои в 1−300 и сменил подрядчика

На старте работы единого номера 1−300 для записи в медучреждения Приморья каждый седьмой-восьмой позвонивший не мог дозвониться. Минздрав края сменил технического подрядчика, внедрил ИИ-бота для переадресации и увеличил число диспетчеров до 155 — сейчас доля недозвонившихся сокращается. Ситуацию с работой линии на заседании комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан прокомментировал министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов, сообщает ИА PrimaMedia.
Вопрос о многочисленных обращениях от владивостокцев по поводу работы 1−300 прозвучал на заседании 20 мая при обсуждении итогов реализации программы развития краевого здравоохранения за 2025 год. Депутат Александр Сустов отметил, что люди звонили по 20−30 минут и не могли дозвониться, чтобы записаться на прием. Парламентарий поинтересовался, не стоит ли нарастить штат диспетчеров.
Министр здравоохранения Евгений Шестопалов признал наличие проблемы. По его словам, задача создать единый номер медицины была поставлена 2,5 года назад, однако полноценный контроль над системой крайздрав получил от министерства цифрового развития лишь в конце апреля — уже после запуска.
«Каждый седьмой-восьмой звонивший не дозванивался, это правда, — признал Шестопалов. — Мы поменяли технического подрядчика, который помогает при помощи ИИ-бота переадресовывать (звонки)».
Простое увеличение числа диспетчеров, по мнению министра, — не выход.
«Экстенсивный путь развития путем увеличения диспетчеров не работает. Работает гибридная модель с использованием технологий и увеличением количества диспетчеров», — заявил он.
Сейчас в двух диспетчерских — в Уссурийске и Партизанске — работают 155 операторов. Всю систему замыкает на себя подведомственный МИАЦ — медицинский информационно-аналитический центр.
«На сегодняшний день процент недозвонившихся уменьшается. Более того, мы открываем отдельные линии. Мы открыли линию по СВО, расширили работу до субботы. Задача — чтобы номер 1−300 работал как канал медицины, мог ответить на любой вопрос. Это бесконечная модель для улучшения качества взаимодействия с населением», — резюмировал Евгений Шестопалов, добавив, что номер не дублирует экстренные службы 103 и 112, а является самостоятельным медицинским каналом.
Министр описал один из сценариев работы: если житель, приехавший, например, за медпомощью во Владивосток из Тернея, столкнулся в учреждении с тем, что не может получить помощь, оператор напрямую выходит на главного специалиста и добивается решения вопроса.
Номер 1−300 регионам предложен федеральным центром — первым его внедрила Сахалинская область. Там, по признанию Евгения Шестопалова, система работает стабильнее, но пока решает только задачу записи к врачу.
«Сахалин пока только записывает — да, у них это лучше получается, но они только записывают. А мы пытаемся отвечать на вопросы», — подчеркнул он.
Напомним, в декабре 2025 года минздрав Приморья был вынужден временно вернуть прямые телефоны регистратур 25 медучреждений края — на фоне не прекращавшихся жалоб на недоступность единого номера. Тогда же ведомство опровергало слухи о полной остановке 1−300, подчёркивая, что параллельная работа регистратур носит временный характер.
Единый номер медицины 1−300 заработал в Приморье в ноябре 2025 года и в первый же день вызвал шквал жалоб. Пациенты сообщали, что ждали на линии по 30−60 минут, звонки обрывались, живой оператор так и не отвечал. В декабре 2025 года Минздрав Приморья был вынужден временно вернуть прямые телефоны регистратур 25 медучреждений края.