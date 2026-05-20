Каждый седьмой не дозванивался: Минздрав Приморья признал сбои в 1−300 и сменил подрядчика

На старте работы единого номера 1−300 для записи в медучреждения Приморья каждый седьмой-восьмой позвонивший не мог дозвониться. Минздрав края сменил технического подрядчика, внедрил ИИ-бота для переадресации и увеличил число диспетчеров до 155 — сейчас доля недозвонившихся сокращается. Ситуацию с работой линии на заседании комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан прокомментировал министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов, сообщает ИА PrimaMedia.

Вопрос о многочисленных обращениях от владивостокцев по поводу работы 1−300 прозвучал на заседании 20 мая при обсуждении итогов реализации программы развития краевого здравоохранения за 2025 год. Депутат Александр Сустов отметил, что люди звонили по 20−30 минут и не могли дозвониться, чтобы записаться на прием. Парламентарий поинтересовался, не стоит ли нарастить штат диспетчеров.