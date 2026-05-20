Си Цзиньпин: КНР и РФ должны строить справедливую систему глобального управления

Китайская Народная Республика и Российская Федерация должны содействовать построению более справедливой системы глобального управления. Об этом в ходе приветствия на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
Ранее, напомним, китайский лидер назвал Путина дорогим другом. Он подчеркнул, что РФ и Китай определяют вектор развития двухсторонних отношений на основе взаимовыгодности и уважения.
До этого президент России прибыл на встречу с Си Цзиньпином российский лидер прибыл на своем «Аурусе». Главы государств обменялись дружеским рукопожатием. Российского лидера на переговорах сопровождает 39 человек.
