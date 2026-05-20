Путин: отношения РФ и КНР оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела

Отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела. Связка Москвы и Пекина сейчас, в период мировых кризисов, особенно востребована. Об этом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наше сотрудничество во внешнеполитических делах — один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул российский лидер.
До этого председатель КНР СИ Цзиньпин отметил, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация должны содействовать построению более справедливой системы глобального управления.
