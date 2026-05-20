«Настолько красиво, что нереально»: Агата Муцениеце переехала к Петру Дранге в роскошный особняк за 200 млн рублей

Актриса Агата Муцениеце после свадьбы переехала в роскошный особняк за 200 млн рублей своего супруга Петра Дранги в поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе. Подробности их жизни стали известны KP.RU.
«У Агаты и Петра шикарный дом с вишневым садом за 200 млн рублей, расположенный в поселке, где живут многие звезды. Территория дома у ребят очень приличная. Там даже есть отдельный домик для помощников по хозяйству», — сообщили KP.RU знакомые Муцениеце.
Фото: © КП «Княжье Озеро».
Сама Агата ранее рассказывала, что пока с трудом верит, что теперь является хозяйкой такого роскошного и большого дома. Атмосфера в поселке, куда они переехали, напоминает ей сериал «Отчаянные домохозяйки».
«Мне кажется, мы умерли и попали в рай. Все настолько красиво, что даже нереально! Дети ходят в школу пешком, я как в американском кино кричу им из окна: “Пока!” — делилась Муцениеце.
Фото: © КП «Княжье Озеро».
Убранство особняка также оценила эксперт по декору Регину Ван Влит. Специально для KP.RU специалист разобрала видео Агаты, которые она выкладывает в соцсети. Она отметила качественную покраску стен, хорошо сделанные молдинги и каминную зону. База, созданная в особняке, отлично сочетается с предметами интерьера, дополняющими весь декор жилища. Сюда же со временем пара сможет добавить предметы с историей.
По подсчетам экспертов, общая стоимость интерьера может достигать около 30 млн рублей с учетом использования премиальных материалов, дорогой техники и текстиля, дизайнерского света в особняке.
Счастье Агаты Муцениеце и Петра Дранги: Назвали дочку красивым именем и живут в роскошном особняке за 200 млн рублей.