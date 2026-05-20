В Омске ограничат сварочные работы ради экологии

В апреле 2026 года Министерством природных ресурсов и экологии Омской области приняты важные решения, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе.
Согласованы 26 планов мероприятий, которые помогут снизить вредные выбросы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Эти планы включают конкретные меры по сокращению воздействия промышленных предприятий на окружающую среду:
Оптимизация энергопотребления и режимов работы оборудования:
Снижение расхода топлива на различных установках, печах и паровых риформерах.
Уменьшение производительности технологических насосов.
Ограничение сварочных и режущих работ:
Введение запрета на проведение сварочных работ и использование определенных электродов.
Ограничение плазменной и газовой резки металла.
Контроль за химическими веществами:
Ограничение или полный запрет на использование химических веществ.
Снижение их расхода.
Сокращение работы техники:
Запрет на работу техники на стоянках дрезин.
Остановка работы компрессора ЗИЛ.
Специальные меры:
Остановка работы окрасочных камер и вибромойки.
Запрет на пайку изделий.
Особые ограничения:
Запрет на ввоз, вывоз и перемещение определенных материалов (ППЖ) на территории пометохранилищ.
Однако 5 планов мероприятий были отклонены, а еще 10 нуждаются в доработке со стороны заявителей.
Для предприятий, получивших уведомление о необходимости изменений, установлен срок до 22 рабочих дней на устранение замечаний. После доработки документы должны быть повторно направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области для возобновления процедуры согласования.