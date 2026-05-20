В Омске ограничат сварочные работы ради экологии

В Омском регионе организации продолжают активную работу по согласованию планов мероприятий, целью которых является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во время неблагоприятных погодных условий (НМУ).

В апреле 2026 года Министерством природных ресурсов и экологии Омской области приняты важные решения, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе.

Согласованы 26 планов мероприятий, которые помогут снизить вредные выбросы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Эти планы включают конкретные меры по сокращению воздействия промышленных предприятий на окружающую среду:

  1. Оптимизация энергопотребления и режимов работы оборудования:

    • Снижение расхода топлива на различных установках, печах и паровых риформерах.

    • Уменьшение производительности технологических насосов.

  2. Ограничение сварочных и режущих работ:

    • Введение запрета на проведение сварочных работ и использование определенных электродов.

    • Ограничение плазменной и газовой резки металла.

  3. Контроль за химическими веществами:

    • Ограничение или полный запрет на использование химических веществ.

    • Снижение их расхода.

  4. Сокращение работы техники:

    • Запрет на работу техники на стоянках дрезин.

    • Остановка работы компрессора ЗИЛ.

  5. Специальные меры:

    • Остановка работы окрасочных камер и вибромойки.

    • Запрет на пайку изделий.

  6. Особые ограничения:

    • Запрет на ввоз, вывоз и перемещение определенных материалов (ППЖ) на территории пометохранилищ.

Однако 5 планов мероприятий были отклонены, а еще 10 нуждаются в доработке со стороны заявителей.

Для предприятий, получивших уведомление о необходимости изменений, установлен срок до 22 рабочих дней на устранение замечаний. После доработки документы должны быть повторно направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области для возобновления процедуры согласования.