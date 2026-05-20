В Иркутской области отложили принятие закона об обращении с бродячими животными

Авторы документа ссылаются на статистику. Число укусов растет год от года. В 2023 году зафиксировали 3519 случаев нападения, из них 1264 пострадавших — дети до 17 лет. В 2024 году цифры выросли до 4041 случая и 1394 детей. За 2025 год — уже 4060 нападений, 1480 из них с пострадавшими детьми. На начало декабря 2025 года на учете в регионе состояло больше 11 тысяч бездомных собак. Реакция жителей на инициативу неоднозначная, работу над документом продолжат с учетом поправок ко второму чтению.