В Иркутской области отложили принятие закона об обращении с бродячими животными

Законопроект рассмотрят на июньской сессии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области решили отложить рассмотрение законопроекта об обращении с бродячими животными до июньской сессии. Как ранее сообщала КП-Иркутск, законопроект уже одобрили в первом чтении 31 голосом «за» при двух воздержавшихся.

Он предлагает возможность усыплять собак, которые нападают на людей или проявляют немотивированную агрессию. Решение об агрессивности будет принимать специальная комиссия, а саму процедуру обязаны проводить гуманным способом, без боли и мучений. При этом запрещено отлавливать маркированных и стерилизованных животных, исключение делается только для агрессивных особей.

Авторы документа ссылаются на статистику. Число укусов растет год от года. В 2023 году зафиксировали 3519 случаев нападения, из них 1264 пострадавших — дети до 17 лет. В 2024 году цифры выросли до 4041 случая и 1394 детей. За 2025 год — уже 4060 нападений, 1480 из них с пострадавшими детьми. На начало декабря 2025 года на учете в регионе состояло больше 11 тысяч бездомных собак. Реакция жителей на инициативу неоднозначная, работу над документом продолжат с учетом поправок ко второму чтению.