В Омской области на «Госуслугах» появится самозапрет на звонки из-за границы

Такую функцию планируют добавить в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества.

Источник: Om1 Омск

На портале «Госуслуги» может появиться функция самозапрета на звонки с зарубежных номеров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

По словам вице-премьера, пользователь сможет сам установить такой запрет на «Госуслугах» — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов и SIM-карт. Изначально во втором пакете мер против мошенников обсуждался запрет на такие вызовы по умолчанию, но теперь речь идёт о самостоятельном подключении ограничения.

Кроме того, операторы связи должны будут маркировать звонки с зарубежных номеров. Это нужно, чтобы абонент заранее видел потенциальный риск и мог решить, отвечать ли на вызов.

Второй пакет мер против кибермошенников включает около 20 инициатив. Среди них — ограничения по количеству банковских карт, самозапрет на звонки из-за границы и автоматизированный обмен данными между операторами связи и банками через ГИС «Антифрод».

Первый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством был принят в 2025 году. Второй пакет внесли в Госдуму в декабре 2025 года, а в первом чтении приняли в феврале 2026-го.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше