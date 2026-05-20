В Омской области на «Госуслугах» появится самозапрет на звонки из-за границы

На портале «Госуслуги» может появиться функция самозапрета на звонки с зарубежных номеров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
По словам вице-премьера, пользователь сможет сам установить такой запрет на «Госуслугах» — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов и SIM-карт. Изначально во втором пакете мер против мошенников обсуждался запрет на такие вызовы по умолчанию, но теперь речь идёт о самостоятельном подключении ограничения.
Кроме того, операторы связи должны будут маркировать звонки с зарубежных номеров. Это нужно, чтобы абонент заранее видел потенциальный риск и мог решить, отвечать ли на вызов.
Второй пакет мер против кибермошенников включает около 20 инициатив. Среди них — ограничения по количеству банковских карт, самозапрет на звонки из-за границы и автоматизированный обмен данными между операторами связи и банками через ГИС «Антифрод».
Первый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством был принят в 2025 году. Второй пакет внесли в Госдуму в декабре 2025 года, а в первом чтении приняли в феврале 2026-го.