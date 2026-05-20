В Иркутске прошли завершающие занятия курса «Танцующий город» проекта «Активное долголетие»

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре завершилось обучение по курсу «Танцующий город» проекта «Активное долголетие».

Источник: НИА Байкал

В нем приняли участие 180 иркутян в возрасте старше 55 лет.

Поток был разделен на девять групп по 20 человек в каждой. В этом году преподавателями стали Татьяна Тузовская и Анна Шильникова. Уроки проходили дважды в неделю в течение двух месяцев. За это время горожане изучили различные направления танцев: русские народные, цыганочку, бачату и другие.

«Я преподаю 29 лет. В 2026-м решила присоединиться к проекту “Танцующий город” и скажу, что для меня это колоссальный опыт, — отметила Татьяна Тузовская. — Нашему старшему поколению очень важно иметь мотивацию и развиваться. Без творчества человек не может существовать. Танцы дают энергию и радость. У “студентов” загораются глаза, появляются силы и желание жить».

Участницы курса «Танцующий город» тепло отзываются о преподавателе.

«Татьяна Николаевна очаровательный и приятный человек. Она очень понятно объясняет все нюансы хореографических номеров. Занятия дают мне заряд бодрости на весь день», — поделилась Елена Большанина.

«Я занимаюсь танцами не первый год, но такого руководителя у нас не было никогда. Это педагог от Бога. Спасибо ей огромное! Хотелось бы, чтобы она продолжила преподавать», — сказала Галина Калашникова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, курс «Танцующий город» проводится в рамках проекта «Активное долголетие» с 2016 года. Организатором выступает управление реализации общественных инициатив мэрии при поддержке Иркутского государственного университета.

«Данное направление является одним из самых востребованных у иркутян. В этом году у нас появился новый педагог, а с ним — новые танцевальные стили. Мы видим, как развиваются проект и этот курс, и ищем варианты их совершенствования. Будем продолжать эту работу», — подчеркнула начальник управления реализации общественных инициатив Александра Егорова.