За четыре месяца прокуратура выявила 38 тысяч нарушений в Омской области

С начала года прокуратура Омской области приняла меры для устранения более 38 тысяч нарушений закона, об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Одним из главных направлений остаётся защита прав граждан. За четыре месяца работники прокуратуры внесли почти 8 тысяч представлений, по которым в дисциплинарном порядке наказали 5,7 тысячи должностных лиц. К административной ответственности привлекли 686 человек, объявлено 1,6 тысячи предостережений, инициировано возбуждение 54 уголовных дел.
По протестам прокуроров отменено и изменено почти 3 тысячи незаконных правовых актов. В суд направлено 1240 исков. Особое внимание уделялось надзору за соблюдением прав участников СВО, предпринимателей, а также в сферах ЖКХ и безопасности дорожного движения.
