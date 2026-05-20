В Хабаровском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Пожилой мужчина погиб на дороге в Хабаровском районе утром 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе утром 20 мая 2026 года произошло ДТП со смертельным исходом. Под колёсами большегруза погиб 81-летний пешеход. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария случилась в 7:50 на 4-м километре подъезда к селу Галкино от 25-го километра федеральной трассы А-376. Водитель грузовика «Ситрак» с прицепом, мужчина 1966 года рождения, ехал в направлении села. В этот момент проезжую часть переходил пожилой мужчина. Он двигался справа налево по ходу машины вне пешеходного перехода, хотя тот находился в зоне видимости. Водитель не успел избежать наезда.

От полученных травм пешеход, мужчина 1945 года рождения, скончался на месте. Сейчас на участке дороги работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все детали произошедшего и установить точные обстоятельства трагедии.

В Госавтоинспекции Хабаровского края обратились к жителям региона с предупреждением. В ведомстве призвали не рисковать жизнью ради экономии времени и переходить дорогу строго по правилам, убедившись в безопасности.

