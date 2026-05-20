В Хабаровском районе грузовик насмерть сбил пешехода

Авария случилась в 7:50 на 4-м километре подъезда к селу Галкино от 25-го километра федеральной трассы А-376. Водитель грузовика «Ситрак» с прицепом, мужчина 1966 года рождения, ехал в направлении села. В этот момент проезжую часть переходил пожилой мужчина. Он двигался справа налево по ходу машины вне пешеходного перехода, хотя тот находился в зоне видимости. Водитель не успел избежать наезда.